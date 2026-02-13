Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека В Самаре арестовали протаранившего заправку на горящей машине мужчину

Житель Самары протаранил автомобильную заправку, находясь за рулем горящей машины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области. Инцидент произошел 11 февраля. Установлено, что мужчина пытался убить человека. Нарушителя заключили под стражу вплоть до 10 марта.

13 февраля судом удовлетворено поддержанное прокуратурой ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении мужчины, который управлял горящей машиной, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что арестованный пытался убить 27-летнего водителя другого автомобиля. Последний выжил, но получил травмы. Мужчину госпитализировали. Из-за действий арестованного на заправке начался пожар, который оперативно потушили работники АЗС.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный попытался устроить пожар на заправочной станции в районе Московского проспекта. Поджигателю удалось скрыться. Аналогичный инцидент произошел на соседней станции. На заправке нашли сгоревшую пластиковую канистру с бензином.