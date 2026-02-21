Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой

Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой ВСУ ударили по промышленным площадкам в Самарской области

ВСУ в ночь на 21 февраля нанесли удар по двум промышленным площадкам на территории Самарской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, никто не пострадал.

Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, — сказано в сообщении.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять — сбили над Курской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.