Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:17

Котяков сообщил о росте числа семей с господдержкой

Котяков: меры поддержки в 2025 году получили 248 тыс. семей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Меры государственной поддержки по итогам 2025 года получили более 248 тыс. семей, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, этот показатель оказался на 22% выше запланированного уровня, сообщает ТАСС.

Охват мерами поддержки составил более 248 тыс. семей, это на 22% больше, чем мы планировали, — сказал Котяков.

Министр также отметил, что в 2025 году средний уровень заработной платы в России увеличился на 13,5%. Реальные зарплаты выросли на 4,4%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что органы власти всех уровней должны систематически заниматься вопросами поддержки семей бойцов СВО. Глава государства отметил, что эта деятельность будет осуществляться непрерывно. Он также поинтересовался текущей ситуацией в жизни вдов и тем, какие дополнительные меры можно предпринять для их поддержки и помощи. Особое внимание он уделил помощи детям погибших военнослужащих.

До этого депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что самые надежные и популярные льготы для многодетных семей — это федеральные налоговые вычеты и компенсации. К ним относятся стандартные вычеты по НДФЛ и льготы по налогу на имущество и землю, которые с 2026 года расширили. Также многодетные семьи получают ежемесячную компенсацию 30% расходов на ЖКУ.

