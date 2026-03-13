Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:13

Котяков заявил о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет

Котяков: уровень занятости россиян в возрасте 30–50 лет превысил 90%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уровень занятости среди россиян в самом продуктивном возрасте достиг рекордных показателей, заявил глава Минтруда Антон Котяков на расширенном заседании коллегии министерства. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот показатель среди россиян 30–50 лет превысил 90%.

Сегодня уровень занятости среди людей в наиболее производственных возрастах, это 30–50 лет, достиг пиковых значений — свыше 90%, — сообщил он.

Ранее Котяков рассказал, что в 2025 году средний уровень заработной платы в России увеличился на 13,5%. Что касается реальной зарплаты, она выросла на 4,4%

Также аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов сообщил, что средняя номинальная зарплата в России в 2025 году превысила 100 тыс. рублей, увеличившись с предыдущего года. Он спрогнозировал, что этот показатель останется выше отметки в 100 тыс. рублей. Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год, и не было ни одного года с падением среднегодового показателя.

Россия
занятость
работа
Антон Котяков
Минтруд
