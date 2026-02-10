В Госдуме нашли виноватых в проблемах россиян с сокращениями на работе Депутат Бессараб обвинила США в проблемах россиян с сокращениями на работе

Российский рынок труда замедлился вместе со всей экономикой из-за серьезного санкционного давления со стороны США и других западных стран, а также из-за высокой ключевой ставки, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, россиянам, которым грозит сокращение на работе, следует задуматься о переобучении и повышении квалификации, передает Lenta.ru.

В связи с замедлением экономики замедляется и ситуация на рынке труда. Не могу сказать, что это приводит к увеличению сокращения численности или штата работников, но вместе с тем сегодня действительно возникает уже такая ситуация, при которой работающие, если предупреждены о сокращении численности или штата, должны задуматься о возможном изменении профессиональной деятельности путем переобучения, повышения квалификации, — считает Бессараб.

Парламентарий напомнила, что переобучение можно пройти за счет государства. Обратиться за этим в Центры занятости могут как работники, уже предупрежденные об увольнении, так и другие категории граждан. Право на бесплатное повышение квалификации имеют родители в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, участники СВО, молодежь и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Бессараб призвала не бояться менять профессию. Она подчеркнула, что в рамках нацпроекта «Кадры» модернизируются 1,5 тыс. центров занятости. По ее мнению, важно внимательно изучать предложения этих центров и активно искать новые возможности на рынке труда.

Ранее директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что ипотечное кредитование в России в 2026 году будет стагнировать. По его словам, объемы выдачи кредитов могут остаться на прежнем уровне или даже сократиться.