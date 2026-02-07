Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 11:06

Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году

Экономист Головнин: ипотечное кредитование будет стагнировать в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ипотечное кредитование в России в 2026 году будет стагнировать, заявил директор Института экономики РАН Михаил Головнин. По его словам, объемы выдачи кредитов могут остаться на прежнем уровне или даже сократиться, передает РИА Новости.

По всей видимости, в этом году оно будет либо стагнировать, то есть будет очень небольшой рост, либо даже весьма вероятно сокращение ипотечного кредитования, — отметил Головнин.

Эксперт добавил, что снижение процентных ставок могло бы ускорить развитие рынка. Этому могло бы способствовать замедление инфляции и уменьшение ключевой ставки Банка России. Однако регулятор ожидает роста ипотечного кредитования в 2026 году на 6–11%, преимущественно за счет рыночных кредитов — в 2025 году объем ипотечных кредитов вырос на 9%. Для оживления рынка, по мнению Головнина, могут потребоваться дополнительные меры поддержки, которые необходимо тщательно проработать.

Ранее экономист предложил регулировать ставки по ипотеке, чтобы сделать кредиты доступнее. По его мнению, помимо федеральных льготных программ, можно вводить региональные поправочные коэффициенты, хотя масштаб таких мер зависит от возможностей местных бюджетов.

