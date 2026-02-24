Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины Экономист Колташов: у Украины могут закончиться бюджетные средства в апреле

Средства в бюджете Украины могут иссякнуть уже в апреле, заявил руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов информационной службе «Вести». По его словам, киевские власти тратят средства, предназначенные для будущих периодов, фактически забегая вперед.

Экономист отметил, что, помимо официальных бюджетных ресурсов, у украинских чиновников имеются значительные «серые» кассы, наполненные наличными долларами. Эти средства поступают из США, которые ввозят в страну крупные объемы валюты для поддержания устойчивости гривны и обеспечения лояльности украинской бюрократии.

Но деньги от Европейского союза необходимы. Вот это принципиальный вопрос. И деньги от Европейского союза Украина, по всей видимости, получит, — сказал Колташов.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщал, что республику ждет финансовая катастрофа. По словам парламентария, в апреле Киев не сможет покрыть расходы бюджета.