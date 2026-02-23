«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины Депутат Рады Гетманцев предупредил о грядущей финансовой катастрофе на Украине

Украина в апреле не сможет покрыть расходы бюджета, из-за дыр страну ждет финансовая катастрофа, заявил депутат от правящей партии «Слуга народа», сообщает УНИАН со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева. Политик сделал заявление 23 февраля.

У меня есть предчувствие финансовой трагедии. У министра финансов — тоже. Потому что в апреле нечем будет финансировать расходы, — пояснил парламентарий.

Ранее Венгрия заблокировала план Европейского союза по выделению Киеву кредита в размере €90 млрд. Отказ Будапешта поставил под угрозу принятие пакета помощи. На Западе отмечали, что без заема Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже во втором квартале текущего года.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не снимет вето с военного займа Евросоюза для Киева до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, технических препятствий для прокачки нет, а остановка поставок стала политическим решением украинских властей.