Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине Сийярто: Украина не получит кредит от ЕС до возобновления транзита нефти из РФ

Будапешт не снимет вето с военного займа Евросоюза для Киева до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, технических препятствий для прокачки нет, а остановка поставок стала политическим решением украинских властей.

Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей), — сказал он.

В видеообращении министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация угрожает энергобезопасности Венгрии. Он назвал действия Киева шантажом в сговоре с Брюсселем.

Против выплаты кредита выступил венгерский посол в ЕС. Это заблокировало процесс, требующий единогласного одобрения всех 27 стран — членов союза. Без этих средств, по мнению ряда экспертов, Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале. Еврокомиссия настаивает на том, что выделение денег будет связано с жесткими условиями по борьбе с коррупцией, однако венгерское вето ставит под угрозу получение первого транша уже в апреле.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отмечал, что прекращение Венгрией и Словакией поставок топлива только ухудшит энергетическую ситуацию на Украине. По его словам, недовольство украинцев политикой президента Владимира Зеленского и его команды продолжает расти. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за суровых зимних условий.