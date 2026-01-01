Новый год — 2026
Кипр принял пост страны — председателя Совета Европейского союза

Республика Кипр приняла от Дании пост страны — председателя Совета Европейского союза, как сообщил президент страны Никос Христодулидис. По его словам, теперь в приоритетах — сближение Евросоюза с ближневосточным регионом.

Он уточнил, что еще одним приоритетом Кипра будет «укрепление стратегической автономии ЕС». В этот блок включена работа, связанная с многолетним финансовым рамочным соглашением, развитие конкурентоспособности Евросоюза, а также вопросы безопасности и обороны.

Ранее представители Европейского союза назвали планы Украины по вступлению в ЕС к 2027 году «совершенно невозможными». Таким образом в Брюсселе отреагировали на публикацию газеты Financial Times, которая, ссылаясь на свои источники, сообщила о потенциальном принятии Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года в рамках мирного плана.

До этого выяснилось, что Еврокомиссия предложит варианты ограничения полномочий новых стран — членов ЕС. Их будут применять в случае отступления этих государств от «демократических ценностей». Как отметила газета, эта мера связана с усилением популизма в некоторых странах Европы. В качестве одного из вариантов рассматривают ограничение права вето новых членов Евросоюза.

