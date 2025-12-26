Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:22

Полномочия новых стран-членов ЕС могут ограничить

Politico: ЕК предложит варианты ограничения прав новых стран ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Еврокомиссия предложит варианты ограничения полномочий новых стран-членов ЕС, сообщила газета Politico. Их будут применять в случае отступления этих государств от «демократических ценностей».

Комиссии поручили представить предложения, предназначенные для ограничения полномочий только что принятых стран-членов, — говорится в сообщении.

Как отметила газета, эта мера связана с усилением популизма в некоторых странах Европы. В качестве одного из вариантов рассматривают ограничение права вето новых членов Евросоюза.

Ранее представители Европейского союза назвали планы Украины по вступлению в ЕС к 2027 году «совершенно невозможными». Таким образом в Брюсселе отреагировали на публикацию газеты Financial Times, которая, ссылаясь на свои источники, сообщила о потенциальном принятии Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года в рамках мирного плана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о существовании массовой коррупции на Украине. Он также выразил сомнения относительно демократического характера украинской политической системы в связи с длительным отсутствием выборов.

Евросоюз
ограничения
Еврокомиссия
предложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря
«Выпила бокальчик»: Диброва о первом разговоре с экс-супругом после измены
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.