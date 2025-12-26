Полномочия новых стран-членов ЕС могут ограничить

Еврокомиссия предложит варианты ограничения полномочий новых стран-членов ЕС, сообщила газета Politico. Их будут применять в случае отступления этих государств от «демократических ценностей».

Комиссии поручили представить предложения, предназначенные для ограничения полномочий только что принятых стран-членов, — говорится в сообщении.

Как отметила газета, эта мера связана с усилением популизма в некоторых странах Европы. В качестве одного из вариантов рассматривают ограничение права вето новых членов Евросоюза.

Ранее представители Европейского союза назвали планы Украины по вступлению в ЕС к 2027 году «совершенно невозможными». Таким образом в Брюсселе отреагировали на публикацию газеты Financial Times, которая, ссылаясь на свои источники, сообщила о потенциальном принятии Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года в рамках мирного плана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о существовании массовой коррупции на Украине. Он также выразил сомнения относительно демократического характера украинской политической системы в связи с длительным отсутствием выборов.