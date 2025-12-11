«Она там массовая»: Трамп дал оценку уровню коррупции на Украине Трамп обратил внимание на массовый характер коррупции на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существовании массовой коррупции на Украине. В ходе беседы с журналистами в Белом доме он также выразил сомнения относительно демократического характера украинской политической системы в связи с длительным отсутствием выборов.

У них там массовая коррупция <...>. Я задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет, пока они проведут выборы? Демократия? Но у них давно не было выборов, — заявил Трамп.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности указал, что страна якобы готова к проведению всеобщих выборов, но при соблюдении определенных условий. Основными требованиями стали обеспечение гарантий безопасности в ходе голосования и присутствие иностранных наблюдателей на передовой.

Также стало известно, что Украина направила официальный ответ на американский проект плана по урегулированию кризиса администрации президента США. Согласно данным агентства Bloomberg, Киев передал Вашингтону переработанную версию документа. Подробности отправленного ответа не уточняются, однако факт передачи подтвержден украинскими и американскими официальными лицами.