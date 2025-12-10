Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 23:16

На Украине озвучили условия для проведения всеобщих выборов

Шмыгаль: Украина проведет выборы, если сможет обеспечить безопасность людей

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украина якобы готова к проведению всеобщих выборов, но при соблюдении определенных условий, заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности. Основными требованиями стали обеспечение гарантий безопасности в ходе голосования и присутствие иностранных наблюдателей на передовой.

Шмыгаль подчеркнул необходимость разработки специальных механизмов для организации голосования военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. По его словам, Украина готова к выборам при наличии безопасного и удобного подхода к их проведению.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Президент Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.

выборы
Украина
голосования
Денис Шмыгаль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 декабря 2025 года
После атаки ВСУ на Воронеж началась эвакуация жителей поврежденного дома
Ограничения на полеты введены в одном из главных аэропортов России
Приметы 11 декабря — Сойкин день: как угадать будущее по полету птиц?
Беспилотник попытался атаковать Москву
Гибель британца на Украине заставила Лондон сделать признание
«Опять этот Йобчик!» Лучшие цитаты легенды Николая Озерова
Силы ПВО сбили 37 украинских дронов над российскими территориями
«Это воровство»: премьер Бельгии резко высказался о конфискации активов РФ
Удар ВСУ повредил больницу в Херсонской области
На Украине озвучили условия для проведения всеобщих выборов
Кадры доставки главной новогодней елки России в Кремль появились в Сети
Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов
В Боливии задержали экс-главу государства
Лифт с двумя подростками сорвался в шахту и пробил трубу с кипятком
Судьи выбрали самую смешную фотографию дикой природы 2025 года
Находка британских археологов переписала историю использования огня
Студентам МГУ запретили приходить в вуз по одной причине
Марочко отреагировал на публикацию о первом погибшем на СВО британце
Жених для бессмертия и секса: зачем Шер и Мадонне такие молодые мужчины
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.