На Украине озвучили условия для проведения всеобщих выборов

Украина якобы готова к проведению всеобщих выборов, но при соблюдении определенных условий, заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности. Основными требованиями стали обеспечение гарантий безопасности в ходе голосования и присутствие иностранных наблюдателей на передовой.

Шмыгаль подчеркнул необходимость разработки специальных механизмов для организации голосования военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. По его словам, Украина готова к выборам при наличии безопасного и удобного подхода к их проведению.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Президент Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.