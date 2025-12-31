Страны ОПЕК+ намерены придерживаться запланированной приостановки добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех делегатов. Уточняется, что такое решение принято на фоне признаков глобального переизбытка нефти.

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ запланирована на 4 января 2026 года. Как уточняет Bloomberg, речь пойдет о решении, принятом еще в ноябре, — о приостановке дальнейшего увеличения поставок в первом квартале после быстрого возобновления производства в начале года.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что европейские страны из-за введенных против Москвы санкций закупают энергоносители заметно дороже тех, что приобретали в России. По его словам, российские ресурсы обходились примерно в три раза дешевле. До этого Торрембини сообщил, что антироссийские санкции лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию.

До этого эксперт Игорь Юшков предположил, что Европа вряд ли решится на полный отказ от российской нефти и газа из-за отсутствия единства в ЕС. Он напомнил, что Венгрия и Словакия продолжают импортировать российские энергоносители по трубопроводу «Дружба» и, используя право вето, блокируют соответствующие санкции.