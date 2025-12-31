Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 02:11

Стало известно о возможном решении ОПЕК+ о добыче нефти

Bloomberg: страны ОПЕК+ хотят сохранить паузу в наращивании добычи нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Страны ОПЕК+ намерены придерживаться запланированной приостановки добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех делегатов. Уточняется, что такое решение принято на фоне признаков глобального переизбытка нефти.

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ запланирована на 4 января 2026 года. Как уточняет Bloomberg, речь пойдет о решении, принятом еще в ноябре, — о приостановке дальнейшего увеличения поставок в первом квартале после быстрого возобновления производства в начале года.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что европейские страны из-за введенных против Москвы санкций закупают энергоносители заметно дороже тех, что приобретали в России. По его словам, российские ресурсы обходились примерно в три раза дешевле. До этого Торрембини сообщил, что антироссийские санкции лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию.

До этого эксперт Игорь Юшков предположил, что Европа вряд ли решится на полный отказ от российской нефти и газа из-за отсутствия единства в ЕС. Он напомнил, что Венгрия и Словакия продолжают импортировать российские энергоносители по трубопроводу «Дружба» и, используя право вето, блокируют соответствующие санкции.

ОПЕК+
нефть
нефтедобыча
производства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на 31 декабря: ждем праздника, поддерживаем семью, достигаем целей
На Камчатке похитили выделенные на развитие инфраструктуры 930 млн рублей
Вытирал ноги о флаг ЕС, писал письма Лаврову: кто такой Гжегож Браун
В Госдуме отреагировали на слухи о запрете ряде россиян въезжать в Грузию
Беспилотники атаковали жилой сектор и порт Туапсе
Фаза Луны сегодня, 31 декабря: омолаживаемся, решаем старые проблемы
Парковка в Москве станет бесплатной с 31 декабря по 10 января
Стало известно о возможном решении ОПЕК+ о добыче нефти
1 января без тяжелого похмелья: врач дала советы, как этого добиться
«Гангрена Запада»: как Европа загнется без США, какой будет роль России
В Польше ответили Сибиге на обвинения в притеснениях украинцев
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Председатель ГКНБ Киргизии отчитал бизнесмена за русский язык
Истязал нянь на глазах у сына: найдены новые жертвы богородского маньяка
Экипаж преследуемого США танкера нарисовал флаг России на борту
Еще один российский аэропорт закрылся из-за ограничений
ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на шесть регионов России
Раскрыты последствия коррупции для Зеленского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 декабря 2025 года
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.