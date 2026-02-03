Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:26

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с принцем Саудовской Аравии

Кремль: Путин и принц Саудовской Аравии обсудили работу в формате ОПЕК+

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре обсудили вопросы стабильности глобального энергетического рынка и взаимодействие в формате ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля. Также стороны обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

Обсуждены также ход совместной работы в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, — уточнили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что восемь стран альянса ОПЕК+ подтвердили свои планы оставить уровень добычи нефти в первом квартале 2026 года без изменений. Решение соответствует ранее принятой договоренности и связано с сезонным снижением спроса. Пределы нефтедобычи в январе, феврале и марте сохранятся на декабрьском уровне 2025 года.

До этого аналитик Игорь Юшков говорил, что в первом квартале 2026 года средняя стоимость одного барреля нефти, вероятно, будет колебаться в коридоре $60–65 (примерно 5084 рубля). По его словам, основной причиной такого прогноза является дисбаланс на рынке, где предложение нефти стабильно превышает текущий спрос.

