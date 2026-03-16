В App Store нашли фейковое приложение популярного банка

Россельхозбанк предупредил клиентов о мошенническом приложении, появившемся в App Store. В пресс-службе кредитной организации пояснили, что официальное приложение в настоящее время отсутствует в электронном магазине, а обнаруженное ПО создано злоумышленниками.

В магазине приложений App Store размещено мошенническое приложение, которое использует наименование и атрибутику Россельхозбанка, — говорится в сообщении.

Клиентам порекомендовали не скачивать и не устанавливать указанное программное обеспечение. Если же пользователь уже успел его установить или ввел конфиденциальные данные, необходимо незамедлительно связаться с банком по официальным каналам для защиты счетов.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупреждал, что банк не рассылает сообщения об одобрении карты без запроса со стороны клиента. По его словам, при получении подобных СМС следует незамедлительно связаться со службой поддержки организации.