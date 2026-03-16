Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 19:17

В App Store нашли фейковое приложение популярного банка

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россельхозбанк предупредил клиентов о мошенническом приложении, появившемся в App Store. В пресс-службе кредитной организации пояснили, что официальное приложение в настоящее время отсутствует в электронном магазине, а обнаруженное ПО создано злоумышленниками.

В магазине приложений App Store размещено мошенническое приложение, которое использует наименование и атрибутику Россельхозбанка,говорится в сообщении.

Клиентам порекомендовали не скачивать и не устанавливать указанное программное обеспечение. Если же пользователь уже успел его установить или ввел конфиденциальные данные, необходимо незамедлительно связаться с банком по официальным каналам для защиты счетов.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупреждал, что банк не рассылает сообщения об одобрении карты без запроса со стороны клиента. По его словам, при получении подобных СМС следует незамедлительно связаться со службой поддержки организации.

Россельхозбанк
банки
приложения
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.