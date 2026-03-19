19 марта 2026 в 17:26

Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?

Mash: при взрыве в отделении Россельхозбанка в Москве пострадал один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один человек пострадал при взрыве в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, банкомат поджег неизвестный, затем он выбежал из здания.

Как сообщает Mash, в здании разбились стекла, сотрудников и посетителей эвакуировали. На месте сейчас работают медицинские работники.

Ранее взрыв произошел в отделении банка ВТБ в Путилково Московской области. По предварительным данным, неизвестный мог подорвать банкомат.

До этого сообщалось о взрыве бензовоза, который произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино. Местные жители видели машины скорой помощи. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

До этого автомобиль взорвался в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По информации источника, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны. Огонь мгновенно перекинулся на другую машину — у нее оплавилось боковое зеркало и крыло.

«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Психолог дала совет, как относиться к негативным прогнозам астрологов
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

