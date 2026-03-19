Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?

Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы? Mash: при взрыве в отделении Россельхозбанка в Москве пострадал один человек

Один человек пострадал при взрыве в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, банкомат поджег неизвестный, затем он выбежал из здания.

Как сообщает Mash, в здании разбились стекла, сотрудников и посетителей эвакуировали. На месте сейчас работают медицинские работники.

Ранее взрыв произошел в отделении банка ВТБ в Путилково Московской области. По предварительным данным, неизвестный мог подорвать банкомат.

До этого сообщалось о взрыве бензовоза, который произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино. Местные жители видели машины скорой помощи. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

До этого автомобиль взорвался в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По информации источника, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны. Огонь мгновенно перекинулся на другую машину — у нее оплавилось боковое зеркало и крыло.