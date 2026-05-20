20 мая 2026 в 11:41

«Число растет»: Путин раскрыл, сколько россиян изучают китайский язык

Путин: более 100 тыс. человек осваивают китайский язык в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Более 100 тыс. человек на сегодняшний день изучают китайский язык в России, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, еще 20 тыс. граждан РФ осваивают его в рамках образовательных программ в КНР.

Из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком, сейчас это более 100 тыс. человек. Еще 20 тыс. россиян осваивают его в рамках образовательных программ в КНР, — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Москва очень ценит традиционно большой интерес граждан Китая к изучению русского языка. Он преподается более чем в 200 вузах и 125 школах КНР. Кроме того, свыше 66 тыс. китайских студентов обучаются на языковых курсах в РФ, резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что Китай продлил безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года. Как уточнил представитель МИД КНР Го Цзякунь, россияне могут въезжать в республику на срок до 30 дней без оформления соответствующих документов.

Власть
Россия
Китай
Владимир Путин
