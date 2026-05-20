Китай продлил безвизовый режим для россиян после визита Путина

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Безвизовый режим между Россией и КНР продлят до 31 декабря 2027 года, сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, россияне могут въезжать в республику на срок до 30 дней без оформления визы.

Для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией КНР приняла решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин договорились об этом единогласно. Лидер КНР подчеркнул, что Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого соглашения и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между двумя государствами «спиной к спине».

До этого МИД РФ сообщил, что с 11 мая вступил в силу безвизовый режим с Саудовской Аравией. Соответствующее соглашение подписали в прошлом году. Россияне смогут находиться на территории государства без визы не более 90 дней в течение одного календарного года. При этом срок может быть как непрерывным, так и суммарным при нескольких поездках.

