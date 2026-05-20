Россия и Китай раскрыли, каким видят решение конфликта на Украине

Россия и Китай выступают за решение кризиса на Украине путем диалога и переговоров, следует из совместного заявления Москвы и Пекина, опубликованного пресс-службой Кремля. В документе отмечено, что стороны убеждены в необходимости устранения первопричин конфликта с соблюдением принципов Устава ООН.

Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте. <...> Руководствуясь этим, стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров, — говорится в тексте заявления.

Президент России Владимир Путин прибыл в КНР с официальным визитом во вторник, 19 мая. На следующий день в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры главы государства и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главным результатом визита Путина в Китай стало постоянство диалога с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле подчеркнули, что регулярные контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс взаимодействию между странами.