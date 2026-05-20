Уличные бандиты зарезали 13-летнего футбольного вундеркинда

Уличные бандиты жестоко расправились с 13-летним футболистом в Колумбии, сообщает Need To Know. По информации издания, нападение на Кристиана Фабиана Рондона Мендеса произошло вечером в городе Пьедекуэста. Двое преступников подошли к мальчику, который только что закончил тренировку, и ударили его ножом в грудь.

Перед этим нападавшие заявили, что Мендес якобы «не из этого района». После убийства бандиты скрылись на мотоцикле. Очевидцы вызвали скорую, школьника доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мендес выступал за молодежный состав местного клуба «Спортинг» и считался футбольным вундеркиндом.

Ранее в США арестовали многодетную мать после обнаружения тела ее 17-месячного сына в гостиничном номере. Ребенок был найден мертвым в отеле La Quinta Inn & Suites в городе Флагстафф (штат Аризона). Тело, предположительно, около двух недель хранилось в холодильнике.

До этого неподалеку от города Барранкилья в Колумбии местные рыбаки обнаружили расчлененные останки 28-летнего боксера. Преступление произошло на следующие сутки после серьезного поражения спортсмена в первом профессиональном поединке в суперлегчайшем весе.