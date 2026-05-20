Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:56

Уличные бандиты зарезали 13-летнего футбольного вундеркинда

В Колумбии уличные бандиты убили 13-летнего футболиста Мендеса

Колумбия Колумбия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Уличные бандиты жестоко расправились с 13-летним футболистом в Колумбии, сообщает Need To Know. По информации издания, нападение на Кристиана Фабиана Рондона Мендеса произошло вечером в городе Пьедекуэста. Двое преступников подошли к мальчику, который только что закончил тренировку, и ударили его ножом в грудь.

Перед этим нападавшие заявили, что Мендес якобы «не из этого района». После убийства бандиты скрылись на мотоцикле. Очевидцы вызвали скорую, школьника доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мендес выступал за молодежный состав местного клуба «Спортинг» и считался футбольным вундеркиндом.

Ранее в США арестовали многодетную мать после обнаружения тела ее 17-месячного сына в гостиничном номере. Ребенок был найден мертвым в отеле La Quinta Inn & Suites в городе Флагстафф (штат Аризона). Тело, предположительно, около двух недель хранилось в холодильнике.

До этого неподалеку от города Барранкилья в Колумбии местные рыбаки обнаружили расчлененные останки 28-летнего боксера. Преступление произошло на следующие сутки после серьезного поражения спортсмена в первом профессиональном поединке в суперлегчайшем весе.

Мир
Колумбия
футболисты
дети
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 21 мая: кратковременные дожди с грозами и жара
Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса
HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.