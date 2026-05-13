13 мая 2026 в 20:47

Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке

The Sun: расчлененные останки боксера Сандовала нашли в реке в Колумбии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Расчлененные останки 28-летнего боксера Йейнера Андреса Гомеса Сандовала были обнаружены местными рыбаками в водах реки Магдалена неподалеку от города Барранкилья в Колумбии, пишет британское издание The Sun. Мать погибшего спортсмена смогла идентифицировать его личность по сохранившимся на торсе, шее и груди специфическим татуировкам.

Преступление произошло буквально на следующие сутки после серьезного поражения Сандовала в первом профессиональном поединке в суперлегчайшем весе. Боец уступил своему оппоненту Лейдеру Гальвису в рамках центрального противостояния на престижном турнире WBA Future Champions.

Ранее на Социалистической улице в Санкт-Петербурге внутри строительного вагончика было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. При осмотре погибшего специалисты зафиксировали множественные колото-резаные ранения и серьезные ушибы в районе головы. Фигурантом уголовного расследования стал 55-летний горожанин.

Кроме того, внутри гостиничного номера на территории Аланьи было обнаружено тело отдыхающего из России. Прибывшие на место происшествия медицинские работники официально подтвердили кончину мужчины, после чего останки транспортировали в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

