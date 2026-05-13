В турецком отеле нашли тело россиянина В отеле в Аланье нашли тело российского туриста

Тело российского туриста обнаружили в номере отеля на турецком курорте Аланья, сообщила газета Alanya Türk. Медики зафиксировали факт смерти, тело направлено на судмедэкспертизу.

Сотрудники гостиницы в районе Тюрклер заметили, что 44-летний постоялец долго не выходил из номера, и сообщили соответствующим службам. Номер открыли запасным ключом, на полу лежало безжизненное тело, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб на Филиппинах из-за сильного течения в океане. Тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи. Трагедия произошла на популярном среди туристов пляже Пука-бич, который известен опасными подводными течениями и большими волнами.

В начале марта россиянка погибла в Индонезии в последний день отпуска из-за мощного течения, которое унесло ее в океан. Россиянка махала руками и звала на помощь. Она потеряла сознание, но ее смогли вытащить на берег. Женщину доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Родственники организовали перевозку праха женщины в РФ.