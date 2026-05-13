13 мая 2026 в 14:52

В Петербурге обнаружили окровавленный труп мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге на Социалистической улице в бытовке нашли окровавленный труп мужчины, сообщает Мойка78. На теле погибшего обнаружили пять колото-резаных ран и гематомы в области головы.

Сообщается, что подозреваемым по делу стал 55-летний местный житель, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мотив совершения преступления не уточняется.

Ранее сообщалось, что безработный сын, убивший отца в квартире на юго-западе Москвы, был родом из Гвинеи. По информации источника, его 68-летний отец подрабатывал в строительной фирме.

До этого сообщалось, что в Волхове Ленинградской области мужчина предстанет перед судом по подозрению в убийстве 20-летней давности. Преступление произошло в деревне Кисельне.

Регионы
Санкт-Петербург
убийства
полиция
