Житель Ленобласти предстанет перед судом за убийство 20-летней давности

В Волхове Ленинградской области мужчина предстанет перед судом по подозрению в убийстве 20-летней давности, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на прокуратуру региона. Преступление произошло в деревне Кисельне.

По версии следствия, задержанный убил знакомую, чтобы не отдавать ей долг. Он увез ее в шиномонтажную мастерскую и, предварительно выпив спиртное, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. После этого мужчина перевез труп в лесной массив. Тело обнаружили в апреле 2006 года.

Применение новых методов исследований и грамотно выстроенная аналитическая работа позволили полностью восстановить картину преступления. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы предполагаемый злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело в отношении него уже передано в суд.

Ранее в Екатеринбурге приговорил 57-летнего бывшего оперуполномоченного местного УВД Владимира Семенюка к 15 годам лишения свободы за серию убийств 25-летней давности в составе вооруженной группы. Задержать подозреваемого удалось в мае 2024 года.