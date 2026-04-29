29 апреля 2026 в 19:50

Бывшего полицейского осудили за убийства 25-летней давности

Суд в Екатеринбурге приговорил к 15 годам экс-полицейского за заказные убийства

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил 57-летнего бывшего оперуполномоченного местного УВД Владимира Семенюка к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Его признали виновным в серии убийств, совершенных на рубеже веков в составе вооруженной группы.

Материалами дела установлено, что в июне 2000 года фигурант вместе с подельниками открыл огонь по трем гражданам в Кировском районе города. Одну из жертв Семенюк добивал с особой жестокостью, выпустив не менее восьми пуль в голову и грудную клетку. Спустя несколько месяцев он лишил жизни еще двух человек. Кроме того, банда напала на коммерсанта, не желавшего расставаться с крупной суммой, — в ходе разбоя бывший силовик застрелил бизнесмена и его знакомую.

Задержать подозреваемого удалось лишь спустя почти четверть века — в мае 2024 года. В ходе разбирательства он пошел на сделку со следствием, детально изложил обстоятельства преступлений и компенсировал потерпевшим моральный ущерб. Эти факторы, а также наличие несовершеннолетнего ребенка суд отнес к смягчающим.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. По информации СМИ, он был председателем местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани» и занимался работой с детьми. Мужчина полностью признал свою вину.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
