19 марта 2026 в 17:03

Взрыв прогремел в отделении Россельхозбанка на севере Москвы

«112»: в отделении Россельхозбанка на севере Москвы подорвали банкомат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Взрыв произошел в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев. По предварительной информации, в здании был подорван банкомат.

Как рассказали каналу свидетели произошедшего, перед взрывом из здания банка выбежал мужчина. На месте работают пожарные, а также сотрудники полиции и экстренной помощи.

Также канал опубликовал кадры с места происшествия. На них виден поврежденный фасад банковского отделения с выбитыми стеклами. Внутри здания можно увидеть возгорание.

Накануне, 18 марта, Краснодар дважды за сутки подвергался атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, в центральной, южной и западной частях кубанской столицы были слышны взрывы. Наумов уточнил, что силы противовоздушной обороны контролировали ситуацию и при необходимости отражали атаки — именно с этим были связаны громкие звуки. Градоначальник призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Россия
Москва
банки
Россельхозбанк
взрывы
