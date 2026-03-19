Взрыв прогремел в отделении Россельхозбанка на севере Москвы «112»: в отделении Россельхозбанка на севере Москвы подорвали банкомат

Взрыв произошел в отделении Россельхозбанка на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев. По предварительной информации, в здании был подорван банкомат.

Как рассказали каналу свидетели произошедшего, перед взрывом из здания банка выбежал мужчина. На месте работают пожарные, а также сотрудники полиции и экстренной помощи.

Также канал опубликовал кадры с места происшествия. На них виден поврежденный фасад банковского отделения с выбитыми стеклами. Внутри здания можно увидеть возгорание.

