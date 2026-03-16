16 марта 2026 в 19:42

В НАТО захотели усилить оборону одной страны

Bloomberg: в НАТО захотели усилить свою систему противоракетной обороны в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
НАТО рассматривает возможность усиления системы противоракетной обороны в Турции на фоне эскалации на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg. Отмечается, что на востоке страны уже была размещена новая батарея.

НАТО рассматривает возможность дальнейшего усиления своей системы противоракетной обороны в Турции для защиты от угроз со стороны соседнего Ирана, — говорится в публикации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам заседания кабинета министров, что Анкара заранее предупреждала Тегеран о недопустимости ракетных ударов по своей территории. Он назвал действия Ирана «ошибочными и провокационными шагами».

Позже представитель Министерства обороны Турции Зеки Актюрк сообщил: при перехвате двух баллистических ракет над Турцией зенитные комплексы С-400 не применялись. Он пояснил, что интегрированная в структуру НАТО система противовоздушной обороны (ПВО) самостоятельно определяет, какие средства наилучшим образом смогут отразить угрозу.

