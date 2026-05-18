«Серьезный ущерб»: в Турции забили тревогу из-за кризиса на Украине Глава МИД Турции Фидан: кризис на Украине наносит сильный ущерб Европе

Кризис на Украине наносит серьезный ущерб Европе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом краткосрочные перемирия вселяют надежду на устойчивый мир.

Идущий уже пятый год в самом центре Европы конфликт наносит серьезный ущерб региону и всей Европе. Краткосрочные прекращения огня на Украине показывают возможность заложения фундамента для устойчивого перемирия, Турция продолжит свое посредничество, — отметил Фидан.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Киев должен отказаться от нацистской политики и перейти к серьезному диалогу на основе договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже. По словам дипломата, эскалации напряженности также способствуют западноевропейские члены НАТО, которые игнорируют политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических и миротворческих усилий Вашингтона для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Представитель Кремля подчеркнул важность участия американской стороны в поиске путей дипломатического решения.