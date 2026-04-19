19 апреля 2026 в 14:57

«Вопрос безопасности»: в Турции заявили о серьезной угрозе всему миру

МИД Турции: экспансия Израиля стала вопросом глобальной безопасности

Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции во время закрытия Антальского дипломатического форума назвал экспансию Израиля угрозой глобальной безопасности. По его словам, которые передает телеканал TRT Haber, важно задействовать все дипломатические инструменты для остановки этой политики, поскольку проблема выходит за рамки регионального конфликта.

Вопрос экспансии Израиля стал вопросом глобальной безопасности, и международное сообщество должно сосредоточиться на поиске путей его урегулирования, — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что в настоящее время Анкара работает над мирным планом по Газе. Однако политика Тель-Авива мешает урегулированию и нагнетает напряженность, уточнил Фидан. По его мнению, все понимают, что происходит, но не всегда говорят об этом открыто.

Ранее Фидан сообщил, что Турция готова вновь организовать переговоры для решения украинского кризиса. По его словам, прошлым летом Анкара трижды собирала стороны конфликта в Стамбуле. При этом дипломат уточнил, что мировой интерес к этому конфликту снизился из-за ситуации на Ближнем Востоке.

