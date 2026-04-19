19 апреля 2026 в 14:03

«Готовы сделать это снова»: в Турции выступили с заявлением по Украине

Фидан: Турция готова вновь организовать переговоры Украины и России

Турция готова организовать переговоры для решения украинского кризиса, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции во время закрытия Антальского дипломатического форума. По его словам, мировой интерес к этому конфликту снизился из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Прошлым летом мы трижды собирали стороны в Стамбуле и готовы сделать это снова, будь то на техническом уровне или на уровне лидеров, — сказал Фидан.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что Вашингтон остается привержен соглашениям, достигнутым на саммите в Анкоридже с участием глав России и США. При этом он отметил, что обсуждение украинского конфликта действительно поставлено на паузу, поскольку американские переговорщики пока заняты Ближним Востоком.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна активизирует усилия по запуску переговорного процесса между Москвой и Киевом, расширив контакты со сторонами конфликта. Он подчеркнул, что Анкара продолжит шаги по прекращению боевых действий и достижению устойчивого мира на Украине.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

