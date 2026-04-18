Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 20:37

В МИД России заверили, что «дух Анкориджа» не утратил актуальности

Вашингтон заверяет, что остается привержен соглашениям, достигнутым на саммите в Анкоридже с участием глав государств России и США, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. По его словам, которые приводит Politika, обсуждение украинского конфликта действительно поставлено на паузу, поскольку американские переговорщики пока заняты Ближним Востоком.

В содержательном плане на Аляске были достигнуты российско-американские понимания относительно украинского урегулирования. Могу сказать, что наша сторона остается им привержена. В рабочих контактах, которые продолжаются, американцы заверяют, что и они сохраняют приверженность своей части договоренностей, — сказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что летом 2014 года президент Украины Владимир Зеленский называл русских и украинцев братскими народами с общей историей и культурой. Иностранный политик также не возражал против русского языка в Донбассе.

Также представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что новые договоренности между Украиной и Германией — это «смертельная щедрость». По ее словам, Берлин стал главным партнером Киева по вопросу «могилизации» украинцев.

Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил «автограф» от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

