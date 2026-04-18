В МИД России заверили, что «дух Анкориджа» не утратил актуальности МИД: США говорят, что остаются верны достигнутым в Анкоридже договоренностям

Вашингтон заверяет, что остается привержен соглашениям, достигнутым на саммите в Анкоридже с участием глав государств России и США, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. По его словам, которые приводит Politika, обсуждение украинского конфликта действительно поставлено на паузу, поскольку американские переговорщики пока заняты Ближним Востоком.

В содержательном плане на Аляске были достигнуты российско-американские понимания относительно украинского урегулирования. Могу сказать, что наша сторона остается им привержена. В рабочих контактах, которые продолжаются, американцы заверяют, что и они сохраняют приверженность своей части договоренностей, — сказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что летом 2014 года президент Украины Владимир Зеленский называл русских и украинцев братскими народами с общей историей и культурой. Иностранный политик также не возражал против русского языка в Донбассе.

Также представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что новые договоренности между Украиной и Германией — это «смертельная щедрость». По ее словам, Берлин стал главным партнером Киева по вопросу «могилизации» украинцев.