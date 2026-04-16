Захарова назвала главного партнера по «могилизации» Украины Захарова: новые договоренности Украины и Германии по оружию стали смертельными

Новые договоренности между Украиной и Германией — это «смертельная щедрость», заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Берлин стал главным партнером Киева по вопросу «могилизации» украинцев.

Подобная так называемая «смертельная щедрость» вызвала нескрываемый восторг [президента Украины Владимира] Зеленского, который назвал Германию «главным партнером Украины» в обороне. В переводе на нормальный язык, Германия — главный партнер Зеленского по могилизации граждан Украины, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что Германия превратилась в главного спонсора противостояния на Украине. По ее словам, Берлин также ответственен за милитаризацию Киева.

До этого глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.