16 апреля 2026 в 17:13

Захарова: Германия стала главным спонсором кризиса на Украине

Фото: МИД РФ
Германия превратилась в главного спонсора противостояния на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Берлин также ответственен за милитаризацию Киева.

Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины, — отметила Захарова.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен возродить рейх с помощью Украины. По его мнению, стремление немецкого лидера любой ценой продолжать поддерживать Киев продиктовано не заботой о мире, а глубокими историческими комплексами и реваншистскими настроениями, уходящими корнями в прошлое нацистской Германии.

