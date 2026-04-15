Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 14:16

Военэксперт ответил, почему Мерц так яростно продолжает поддерживать Киев

Военэксперт Дандыкин: Мерц мечтает возродить рейх с помощью Украины

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен возродить рейх с помощью Украины, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, стремление немецкого лидера любой ценой продолжать поддерживать Киев продиктовано не заботой о мире, а глубокими историческими комплексами и реваншистскими настроениями, уходящими корнями в прошлое нацистской Германии.

Встреча Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и Мерца вызывает опасения. Германия сейчас — это главный спонсор киевского режима. Предшественники Мерца — нацисты, это не секрет. Наблюдая за тем, какие заявления делает канцлер ФРГ, какую политику он ведет, становится понятно, что власть Германии попытается возродить рейх, забрать территории. Сам факт, что какое-то государство мечтает о новой мировой войне обескураживает. Украину Мерц использует для военного и экономического возрождения рейха, — сказал Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Берлин признал себя активной стороной украинского конфликта, подписывая сделку по поставке Киеву 10 тыс. беспилотников. По его словам, ФРГ все больше напоминает нацистскую Германию в 1930-е годы.

Европа
Германия
Украина
Фридрих Мерц
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.