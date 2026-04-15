Берлин признал себя активной стороной украинского конфликта, подписывая сделку по поставке Киеву 10 тыс. беспилотников, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, ФРГ все больше напоминает нацистскую Германию в 1930-е годы.

ФРГ все больше напоминает государство-предшественника в 1930-е годы прошлого века, и это ей не к лицу. Подписывая сделку по дронам с Киевом и намереваясь поставить ему 10 тыс. беспилотников, Берлин признает себя активной стороной конфликта. За кадром остается вопрос, как Украина собирается оплачивать поставку вооружения и каковы будут последствия неминуемого краха таких планов. В целом картина ясна: перед нами две страны, которые объединяет нацизм в прошлом и настоящем, — сказал Толмачев.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о победе ВСУ в украинском кризисе злят Россию и делают немецкого лидера участником конфликта. По словам эксперта, немецкий политик должен четко осознавать, что ядерная держава такого уровня, как РФ, в принципе не может быть побеждена извне.