15 апреля 2026 в 10:26

В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ

Политолог Рар: слова Мерца о победе ВСУ злят РФ и делают его участником кризиса

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Neele Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press
Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о победе ВСУ в украинском кризисе злят Россию и делают немецкого лидера участником конфликта, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, немецкий политик должен четко осознавать, что ядерная держава такого уровня, как РФ, в принципе не может быть побеждена извне.

Я не могу согласиться с Мерцем по поводу силы Украины и слабости России. Вообще, лучше бы канцлер ФРГ говорил о мире, дипломатическом решении для Киева, а не подавал украинцам надежду на какой-то прорыв на фронте. Эти слова Мерца только лишний раз делают его прямым участником конфликта и злят Россию. Немецкий лидер должен понимать, что атомная держава, такая как РФ, непобедима извне. В российском военном арсенале есть такое оружие, которого у Украины просто нет. Но Мерц примеряет себе корону лидера Европы. Главной целью он видит сдерживание «российского неоимпериализма», — сказал Рар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал ускорить предоставление кредита ЕС. Этот вопрос стал одним из ключевых на его встрече с Мерцем в Германии.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
