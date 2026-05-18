Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ

Руководство Запорожской атомной электростанции продемонстрировало представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящимся на станции, место атаки Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Международным наблюдателям показали поврежденный транспортный цех.

Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории электростанции. В результате обстрела был поврежден транспортный цех предприятия. Ударной волной выбило окна на участке связи, расположенном возле объекта.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиационные риски из-за ударов по ЗАЭС и городу-спутнику Энергодару возрастают день ото дня. По его словам, ситуация подходит к черте, за которой «не будет добра». Гендиректор уточнил, что буквально за последние сутки (18 мая) было нанесено несколько десятков ударов, в результате чего город на 11 часов остался без электроснабжения.