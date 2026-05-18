Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 21:04

Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководство Запорожской атомной электростанции продемонстрировало представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящимся на станции, место атаки Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Международным наблюдателям показали поврежденный транспортный цех.

Сегодня представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, также было продемонстрировано место вчерашней атаки ВСУ — транспортный цех Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории электростанции. В результате обстрела был поврежден транспортный цех предприятия. Ударной волной выбило окна на участке связи, расположенном возле объекта.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиационные риски из-за ударов по ЗАЭС и городу-спутнику Энергодару возрастают день ото дня. По его словам, ситуация подходит к черте, за которой «не будет добра». Гендиректор уточнил, что буквально за последние сутки (18 мая) было нанесено несколько десятков ударов, в результате чего город на 11 часов остался без электроснабжения.

Регионы
ЗАЭС
МАГАТЭ
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ирана прокомментировал слухи об инвалидности Хаменеи
Трамп отказался атаковать Иран
В Тверской области обломки беспилотника попали в крышу жилой многоэтажки
«Сиквел сказки»: Захарова высмеяла планы Литвы по минному полю у России
В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома
Майская жара в Москве: где заниматься спортом, что есть и в чем спать
Стали известны детали «нефтяного аттракциона щедрости» от США
«Не задействовала»: Вучич оценил военный арсенал России на Украине
Обычная проверка на дороге в Москве обернулась уголовным делом
Любовник зарезал женщину, которая ушла к нему от мужа три месяца назад
«Серьезный ущерб»: в Турции забили тревогу из-за кризиса на Украине
Лавров призвал ООН вмешаться в религиозные гонения на Украине
Арест Ермака связали с началом грызни между кланами на Украине
На Запорожской АЭС сообщили о новой атаке украинского дрона
Россиянка чуть не лишилась уха из-за пирсинга в Турции
Меньшиков возмущен, зрители негодуют: что не так с «Гамлетом» в МХТ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.