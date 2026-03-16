16 марта 2026 в 20:02

Фон дер Ляйен впервые признала проблемы в экономике ЕС из-за Ирана

Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые официально признала, что военный конфликт в Иране негативно сказывается на европейской экономике, сообщает Reuters. В письме, которое оказалось в распоряжении агентства, она анонсировала ряд мер для снижения цен на энергоносители в ЕС.

Продолжительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС, — заявила фон дер Ляйен.

В послании глава Еврокомиссии пообещала принять краткосрочные адресные меры для снижения энергетических цен, включая стоимость электроэнергии. Предполагается также субсидирование высоких цен на энергоресурсы для промышленности и газовой электрогенерации. Кроме того, ЕК может рассмотреть возможность установления потолка цен на электричество.

В условиях нарастающего кризиса фон дер Ляйен сообщила о намерении скорректировать экологические нормы ЕС, в частности адаптировать правила торговли квотами на углеродные выбросы в ответ на озабоченности промышленности. При этом она подчеркнула, что принимаемые меры не должны подрывать долгосрочный «зеленый курс» Еврокомиссии, конечная цель которого — полный отказ от углеродного топлива.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что конфликт вокруг Ирана должен разрешиться дипломатическим путем. Она призвала остановить распространение боевых действий на регион.

