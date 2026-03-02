Фон дер Ляйен назвала единственный путь для решения конфликта вокруг Ирана

Конфликт вокруг Ирана должен разрешиться дипломатическим путем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала остановить распространение боевых действий на регион, передает РИА Новости.

Необходимо найти путь к деэскалации и остановить распространение конфликта… Единственное долгосрочное решение — дипломатическое. И это включает заслуживающий доверия переходный период для Ирана, полный контроль над как ядерной, так и баллистической программами, и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе, — отметила она.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Также военкор Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.