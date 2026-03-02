«На Украине живут наши люди»: Картаполов об СВО, НАТО и угрозах Балтике

Страны Европы, которые запугивают свое население «российской угрозой», превратили континент в периферию мира, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В интервью NEWS.ru он рассказал, представляют ли государства ЕС реальную опасность для РФ, как Москва будет противостоять террористическим методам Украины и отвечать на провокации в Балтийском море.

Почему Европа — периферия мира

— Андрей Валериевич, страны ЕС наращивают военные бюджеты и используют «ястребиную» риторику. Представляет ли Европа отдельно от США угрозу для России?

— Да. В Европе есть две страны с ядерным оружием — Франция и Великобритания. У нее большие мобилизационные возможности — и в экономике, и с точки зрения личного состава. Есть наработки относительно современных систем вооружения. Поэтому даже без США Европа сама по себе представляет серьезную угрозу, которую мы не можем игнорировать, но с которой сегодня в случае необходимости способны справиться.

Что касается риторики, то европейцам некуда деваться. Они так увязли в украинской повестке, что любая попытка отойти от нее будет однозначно воспринята враждебно. Они думают, что должны быть вместе с сильными, и продолжают нести бред про «российскую угрозу». Мы это уже проходили — с этого начинал Наполеон, потом людей в Европе пугали большевиками. Мы знаем все недостатки их организации, все точки воздействия, но прекрасно понимаем: никакой необходимости воевать с объединенной или даже разъединенной Европой нет. У нас там просто отсутствуют интересы, которые нужно было бы защищать силовым путем.

В системе мироустройства, которая формируется сейчас, Европа — не центр силы, а достаточно периферийное место. Это объективная реальность, от которой не уйти и с которой придется считаться.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании нижней палаты Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

— В Европе постоянно заявляют, что Россия в принципе не может победить.

— Пусть говорят что угодно, но главное — это поле боя. Там у нас все хорошо. Каждый день Россия прибавляет десятки и сотни квадратных километров. Украина становится все меньше, а положение ее нынешнего режима и его европейских кураторов — печальнее.

«Страны Запада загнали себя в угол»

— НАТО провоцирует РФ в Балтийском регионе. Штатные полеты нашей военной авиации называют вторжением в воздушное пространство Альянса. Есть ли риск, что российские истребители будут атакованы?

— Если произойдет атака на любой наш самолет, то в ответ будет немедленно поражена вся военная инфраструктура государств, которые этому способствовали. Речь идет и о той стране, с аэродрома которой взлетит натовский истребитель, и о той, которой он будет принадлежать. Других вариантов ответа быть не может — страны Запада загнали себя в угол постоянной болтовней про «российскую угрозу». Мы не собираемся позволять словам переходить в дела.

Кстати, в прошлом году страны Прибалтики пытались направить катера к нескольким кораблям России в Балтийском море. Сначала сработал наш истребитель, затем Балтийский флот взял эти суда под сопровождение. В итоге они больше не предпринимали практических действий.

Хочу также обратить внимание на слова председателя Морской коллегии Николая Патрушева: у России есть военно-морской флот, и его обязанность — защищать наши суда.

— Как противостоять террористическим методам, которые взял на вооружение режим Украины?

— Есть только один способ — выполнение задач специальной военной операции: доведение ее до конца, денацификация и демилитаризация Украины. С террористами иначе нельзя.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Несмотря на продолжающиеся атаки ВСУ, мы не отвечаем зеркально и не уничтожаем мирное население Украины. Мы ясно понимаем, что там живут наши люди, запуганные и запутанные. С ними нельзя обращаться как с врагами. Наш враг — киевский режим и его европейские кураторы. А население Украины — часть нашего народа, которая волею судьбы оказалась на территории, перешедшей под контроль бандитов.

— Россия развивает равноправные партнерские отношения с Китаем и Индией, в целом с БРИКС, участниками и наблюдателями ШОС. Есть ли необходимость в создании военного альянса стран Глобального Юга, который противостоял бы Западу?

— Сегодня острой необходимости в этом нет. США со своими союзниками пока не прибегают к военному давлению на страны Глобального Юга. Мы видим попытки влиять на ситуацию через экономику, но они пока не перешли в военные методы.

Говорить о создании силового альянса преждевременно, но это не значит, что такая необходимость не может появиться в будущем. У нас есть хорошие наработки, показывающие жизнестойкость, например Организация Договора о коллективной безопасности. Ее опыт можно было бы использовать в БРИКС или других структурах. Мы готовы к любому варианту развития событий.

