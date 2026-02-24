Владимир Мединский, Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

На Западе испугались бунта на Украине Politico: споры об уступках территорий могут привести к беспорядкам на Украине

После возможного заключения мирного соглашения с Россией на Украине не исключены массовые беспорядки, пишет газета Politico. Журналисты опасаются, что дискуссии о территориальных уступках могут выйти из-под контроля и обернуться серьезными волнениями.

Авторы публикации сравнивают возможные территориальные уступки с «ножом в спину» для «украинских патриотов» и ветеранов боевых действий. Именно они, по мнению издания, станут основной движущей силой протестов. Ситуацию усугубляет и тяжелая обстановка на фронте: мобилизация не пользуется популярностью, а желающих отправиться в зону боевых действий становится все меньше, отметили аналитики.

Еще одним тревожным фактором Politico называет растущее недоверие украинцев к западным политикам. Оппозиционные деятели на Украине отмечают, что нежелание служить подогревается ощущением, что Запад готов вести «опосредованную войну до последнего украинца». Это впечатление, по мнению авторов статьи, только усиливается с каждым месяцем конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что основная цель спецоперации заключается в обеспечении безопасности жителей Донбасса. Он подчеркнул, что раньше эти люди находились в смертельной опасности.