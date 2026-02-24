Основная цель спецоперации заключается в обеспечении безопасности жителей Донбасса, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что раньше люди находились в смертельной опасности.

Главная цель — это обеспечение безопасности людей, которые жили на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. Это главное, — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что проведение специальной военной операции будет продолжаться до тех пор, пока Киев не примет необходимые решения. Песков также подчеркнул, что возможность мирного урегулирования кризиса на Украине сохраняется.

Также представитель Кремля заявил, что Москва не видит пользы от вовлечения лидеров европейских стран в переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. Пресс-секретарь иронично высказался о заявлениях главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их блистательными.

Кроме того, Песков сообщил, что на нынешней стадии переговорного процесса по украинскому урегулированию не может быть и речи об открытом освещении их деталей. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, какая именно тема стала центральной в ходе женевских консультаций.