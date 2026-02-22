«Чем могут помочь?»: Песков намекнул на никчемность ЕС в переговорах Песков: европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине

Лидеры европейских государств ничем не могут помочь в переговорах по Украине, по этой причине Кремль не видит смысла в их участии, сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля в шутку назвал блистательными заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Мы не видим смысла в участии европейцев, они ничем не могут помочь, учитывая их настроения. Вы только что упоминали главу европейской дипломатии с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то, — пояснил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран фактически не участвовали в основных дискуссиях между Россией, США и Украиной в Женеве. По его словам, европейцы сидели где-то в предбаннике и пили кофе.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал хорошие новости по переговорному процессу. По его словам, следующая встреча делегаций может состояться в течение трех недель. Уиткофф также не исключил встречи лидеров стран.