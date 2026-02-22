Зимняя Олимпиада — 2026
«Пили кофе»: Лавров уточнил роль европейских делегатов в Женеве

Лавров: европейские делегации находились в стороне от переговоров в Женеве

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представители европейских стран фактически не участвовали в основных дискуссиях между Россией, США и Украиной в Женеве, заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, во время переговоров коллеги из ЕС «сидели в стороне».

Сугубо в своем статусе находились, они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом, — описал роль западных дипломатов Лавров.

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17–18 февраля. Москву на встрече представлял помощник президента Владимир Мединский, он охарактеризовал прошедшие раунды как «тяжелые, но деловые».

До этого глава МИД России заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, об этом говорит его выступление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Лавров напомнил, что украинский президент называл людей, проживающих в Донбассе, «существами».

