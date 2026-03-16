Пушилин рассказал, что может обеспечить водой ДНР

Освобождение Краматорско-Славянской агломерации находится в центре внимания в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин ТАСС. По его словам, в том числе из-за водного канала Северский Донец — Донбасс, который может обеспечить регион водой.

Касаемо Краматорско-Славянской агломерации: она действительно лежит у нас в центре внимания по простой причине — потому что для нас это еще вопрос воды, водообеспечения, потому что там берет начало канал Северский Донец — Донбасс, который мы восстановим сразу, для того чтобы обеспечить уже полноценно наших жителей водой, — констатировал он.

Ранее Пушилин рассказал, что система радиоэлектронной борьбы под названием «Купол Донбасса» отлично себя показывает, поражая украинские беспилотники с высокой эффективностью. Он уточнил, что столь высокие показатели стали возможны благодаря тесному взаимодействию различных силовых структур.

Также Пушилин передавал, что запрет на публикацию последствий прилетов, введенный в Донецкой Народной Республике, дает хорошие результаты. Он уверен, что у ВСУ стало гораздо меньше данных, которые могут быть использованы для ударов по российской территории.