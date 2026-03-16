В двух российских городах закрыли небо для самолетов Росавиация: в аэропортах Саратова и Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Калуги установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает пресс-служба Росавиации. Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Саратов (Гагарин), Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в ведомстве проинформировали, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Введенные меры действовали около часа и применялись для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. Как уточнили в Росавиации, решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, на фоне атаки украинских дронов в Москве были задержаны более 35 рейсов. Лидирует в этом рейтинге Внуково — из этого аэропорта не могут вылететь 17 самолетов. В Шереметьево задерживаются семь рейсов, а в Домодедово — около 13.