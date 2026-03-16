16 марта 2026 в 01:36

В двух российских городах закрыли небо для самолетов

Росавиация: в аэропортах Саратова и Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропортах Саратова и Калуги установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает пресс-служба Росавиации. Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Саратов (Гагарин), Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в ведомстве проинформировали, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Введенные меры действовали около часа и применялись для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. Как уточнили в Росавиации, решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, на фоне атаки украинских дронов в Москве были задержаны более 35 рейсов. Лидирует в этом рейтинге Внуково — из этого аэропорта не могут вылететь 17 самолетов. В Шереметьево задерживаются семь рейсов, а в Домодедово — около 13.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СБУ задержала сотрудника НАБУ
На Западе заявили, что РФ якобы отказала советникам Макрона по Украине
Орбан заподозрил Евросоюз в подготовке к военным действиям
В двух российских городах закрыли небо для самолетов
Назван главный проигравший в результате конфликта на Ближнем Востоке
Стало известно, сколько БПЛА Ирана сбила армия Бахрейна с начала конфликта
Константинов предрек печальное будущее Украине без России
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа
Милонов назвал важную черту верующего человека
В Туле загорелся водород на металлургическом заводе
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили прекращение войны
Стало известно, почему Хаменеи опасался прихода к власти своего сына
Ушаков жестко отказал европейцам в праве голоса по Украине
Эксперт по дронам назвал возможные места запуска БПЛА на Москву
Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву
Над российским регионом сбили семь беспилотников
Полиция в Иране задержала 500 человек по подозрению в шпионаже
В Шебекинском округе дрон атаковал микроавтобус с людьми
Командир ВСУ решил увековечить себя в искусстве
Командир ВСУ нанял певицу для восхваления себя на фоне гибели солдат
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

7 главных нарушений в СНТ, за которые оштрафуют в 2026 году
Семья и жизнь

7 главных нарушений в СНТ, за которые оштрафуют в 2026 году

