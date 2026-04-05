Пулково перешло на особый режим работы

В петербургском Пулково начал действовать особый режим работы: теперь каждый взлет и посадка проходят через дополнительное согласование с профильными ведомствами, пояснили в пресс-службе Росавиации. Правила использования неба над городом пришлось подкорректировать.

Меры ввели ради безопасности пассажиров, из-за чего расписание рейсов может сдвигаться в реальном времени. Сейчас аэропорт работает в режиме «ручного управления», стараясь избежать опасных ситуаций в воздухе.

До этого более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.

Ограничения также коснулись авиапортов Бугульмы и Казани, где временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Всего за ночь ограничения ввели в 10 авиагаванях. В Росавиации уточнили, что приостановка работы коснулась также аэропортов Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного, Пензы, Саратова, Краснодара и Волгограда. План «Ковер» также ввели на территории Моздока в Северной Осетии.