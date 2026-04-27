27 апреля 2026 в 19:56

В Петербурге появятся новые разводные мосты

Беглов рассказал Путину о строительстве пяти новых разводных мостов в Петербурге

В Санкт-Петербурге строят пять новых разводных мостов, заявил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, один из них — Большой Смоленский — почти полностью смонтирован.

У нас сегодня в работе пять разводных мостов. Один — Большой Смоленский — вы знаете, мы уже его практически смонтировали полностью, — сказал Беглов.

Ранее на всех станциях метро Санкт-Петербурга стало возможно оплатить проезд по биометрии. Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев заявил, что такое решение стало альтернативой для традиционных способов пройти к поездам.

Между тем Беглов подчеркивал, что чтроительство метро Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково входит в зону федеральных интересов. Он отметил, что речь идет о продлении Кировско-Выборгской линии со станциями у воздушной гавани, комплекса «Экспофорум» и Царского Села.

