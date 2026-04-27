Силы ПВО сбили «птичек» ВСУ над тремя регионами и одной акваторией России Минобороны РФ: ПВО за 12 часов сбила 30 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Беспилотники были сбиты над территориями нескольких регионов и акваторией Черного моря.

Уточняется, что инциденты произошли 27 апреля в период с 10:00 до 22:00 по московскому времени. Дроны самолетного типа были уничтожены над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — рассказали в Минобороны.

Силы ПВО продолжают эффективно отражать воздушные угрозы. Они успешно обеспечивают безопасность российского неба.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 114 украинских дронов самолетного типа. В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что также были уничтожены две управляемые авиационные бомбы противника.

До этого после очередной беспокойной для севастопольцев ночи военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, как защитить город от постоянных атак. По его словам, за это могут отвечать аэростаты с кевларовыми сетями.